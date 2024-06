Transitar confirma que os articulados elétricos estarão operando em 30 dias

O sistema do transporte público de Cascavel vai ganhar uma nova tecnologia em breve com uma mudança significativa nos serviços. Em conversa com a reportagem do Jornal O Paraná nesta terça-feira (4), a presidente da Transitar, Simoni Soares, confirmou que os dois novos ônibus elétricos articulados que já estão na cidade desde o dia 30 de abril passarão a atender à população num prazo de 30 dias, mesmo período em que está prevista a chegada dos outros 13 ônibus – que são os chamamos “padrons”.

Segundo Simoni, atualmente os ônibus estão guardados na garagem da Pioneira, umas das empresas que presta o serviço do transporte público – juntamente com a Capital do Oeste – e estão passando pela fase de testes e de documentação. Os 15 ônibus elétricos foram comprados pela Prefeitura ainda no ano passado e, segundo o Município, foram adquiridos para garantir um valor de passagem mais justo aos usuários e que o custo não será adicionado à planilha de tarifas.

No dia em que os ônibus foram apresentados para a imprensa, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos disse que a previsão era de que eles começariam a operar na cidade no dia 1º de maio, o que acabou não ocorrendo. Segundo ele, além dos ônibus terem uma economia sustentável e não poluírem, a ideia do Município é de em até 10 anos trocar toda a frota para este tipo de tecnologia; hoje são cerca de 150 ônibus ao todo. Os motoristas que irão operar os articulados estão passando por treinamento.

Todos os ônibus têm cerca de 12 metros de comprimento e capacidade para 75 passageiros. Equipado com baterias totalmente elétricas, possuem autonomia de 270 km e podem ser carregados em até 4 horas. Além disso, eles terão ar-condicionado, conexão wi-fi e tomadas para recarga de celulares. O custo dos ônibus é de R$ 42 milhões e pelo contrato a empresa que venceu a licitação mandará um contêiner com peças dos ônibus, caso seja necessária troca.

Eletroterminal

Para poder carregar os ônibus está sendo construído ao lado do Terminal Oeste, o Eletroterminal, que vai receber a energia limpa gerada por meio da Usina Fotovoltaica, que está sendo instalada no Aterro Sanitário. De acordo com a Prefeitura, nesta terça-feira (4), as primeiras mil placas já foram instaladas, formando o primeiro bloco de 500w. No total, serão cinco mil unidades junto com os dez inversores, cinco quadros de proteção e cinco transformadores.

Outras seis carretas transportando mais placas devem chegar ao aterro nas próximas semanas para completar todo o sistema que será conectado a uma cabine de entrada para então a energia ser distribuída na rede da concessionária. A produção da usina fotovoltaica será de 3.300 kW de geração de energia e 2.500 kW de inversão para a Copel. A compensação financeira com a produção aproximada de 2,5 mil kW será de R$ 315 mil por mês. Essa economia representa o retorno do investimento total feito na usina em aproximadamente cinco anos.

Trecho interditado

As obras do Eletroterminal também contemplam as melhorias na via e a empresa que venceu a licitação continua com a interdição do trecho da Rua São Paulo, entre a Avenida Assunção e a Rua JK desde o dia 26 de março, quando a empresa terminou a primeira fase da obra, na Avenida Brasil em frente ao local.

O trecho da Avenida Brasil que fica entre a Avenida Assunção e a Rua Juscelino Kubistchek havia sido fechado no dia 11 de janeiro e foi liberado no dia 26 de março. Desde então, as obras se concentraram na parte de trás e segundo o secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, estão dentro do cronograma e, em no máximo 15 dias, o trecho vai receber a pavimentação asfáltica. A previsão é que tudo esteja pronto até o fim deste mês de junho.

Nestes dois trechos a base e o asfalto foram refeitos, para reforçar e melhorar o trajeto que terá um fluxo bastante intenso de veículos após o término da obra do Eletroterminal que abrigará os novos ônibus elétricos do sistema público de transporte. Na revitalização destas duas grandes quadras está sendo feito o investimento de R$ 1.589.121,25. Além disso, outros R$ 1,9 milhão foram gastos para a pavimentação do Eletroterminal, espaço para carregar os novos ônibus elétricos.

O espaço é para até quinze ônibus neste primeiro momento, mas com capacidade de dobrar ou até triplicar a quantidade, dependendo da demanda dos próximos anos, já que terá ainda terreno disponível ao lado da estrutura que está sendo construída. Também foi aberta uma rua entre os dois terminais para que os ônibus que saem não precisem mais fazer toda a volta, pegando a Rua São Paulo e a Juscelino Kubistchek, para só depois acessar a Avenida Brasil. Com a nova rua, eles já saem do terminal e acessam a Brasil, encurtando o tempo e melhorando o tráfego de veículos. Também foram instalados nove carregadores para a recarga dos ônibus.

Somente nos carregadores o investimento é de cerca de R$ 7,5 milhões e sete deles ficarão no Eletroterminal, aonde será feita a recarga no período noturno e os outros dois ficarão dentro dos terminais que são considerados estratégicos para o serviço, um no Terminal Leste e outro no Sul.