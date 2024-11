Transitar anuncia ampliação em linhas de ônibus de Cascavel

Como os passageiros sempre são ouvidos pela autarquia de trânsito, há mais novidade no transporte coletivo. Atendendo a solicitação de passageiros que relataram excesso de passageiros, a partir de segunda-feira (2) também será reforçado atendimento da linha 105-Melissa/Terminal Nordeste, com uma volta a mais às 6h30 saindo do ponto final, considerado horário de pico.

O Verão Maior Paraná 2024/2025 do Governo do Estado promoverá 33 shows gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná entre janeiro e fevereiro. Serão sete finais de semana seguidos com programação musical e grandes nomes da cultura popular brasileira nas praias paranaenses, de 10 de janeiro a 22 de fevereiro. A expectativa é […]

Na região Oeste, os passageiros também terão novos horários nos atendimentos da Linha 155 – Tropical até o bairro Tropical III e adjacentes. A operação começará na segunda-feira (2).

As tabelas dos novos horários das linhas ampliadas estará disponível em breve no site da Transitar: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/.

As atualizações demonstram o trabalho da Transitar em parceria com a comunidade. Os moradores podem sempre apresentar as demandas à autarquia, que, por sua vez, faz estudos sobre as pautas e viabiliza melhorias. As sugestões podem ser encaminhadas via mensagem, por meio do whatsapp da Ouvidoria no telefone (45) 99119-9478.