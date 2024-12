Território Verde: Primeira licitação é concluída e obras do “novo lago” começam no ano que vem

Principal cartão postal de Cascavel, o Lago Municipal, após ter sido limpo, desassoreado e estar com a “saúde em dia”, deve começar a receber as melhorias do projeto “Território Verde” em 2025, o que vai mudar o cenário atual. A licitação da primeira fase do projeto que havia sido suspensa em outubro deste ano foi republicada e concluída há poucos dias, com oito empresas participando do certame. Agora, o Município está procedendo a análise final da empresa vencedora da concorrência nacional, a Marciano Guaripuna de Lima Ltda, da vizinha cidade de Braganey, para homologação do resultado.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Aílton Lima, a empresa já entrou toda a documentação e tanto o setor de Compras quanto o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) está analisando a documentação para, depois disso, fazer a homologação e assinatura do contrato. Depois de assinado, a empresa terá um prazo para instalar o canteiro de obras e iniciar as melhorias, já no começo de 2025.



As obras foram planejadas em parceria com a empresa Jaime Lerner Arquitetos Associados, de Curitiba, pelo valor de R$ 423 mil, ainda em 2020. O processo, que se arrasta desde 2022, teve que ser interrompido após a emissão de uma liminar da Justiça que impedia o andamento dos projetos, mas que acabou sendo derrubada em menos de trinta dias, após a aprovação do Plano de Manejo do Lago, exigência para que os projetos tivessem sequência.

R$ 13,5 milhões



“Esta é uma obra muito importante para a nossa cidade e que, com certeza, vai atrair ainda mais pessoas a um dos locais públicos mais frequentados de Cascavel”, disse Lima. Nesta primeira fase serão investidos cerca de R$ 13,5 milhões na duplicação da pista de caminhada, instalação da área de sombra, cercamento e requalificação da Avenida Rocha Pombo, que terá inclusive uma rua coberta. As próximas fases contarão com a instalação de uma estrutura de apoio, com a construção de dois mirantes, um na atual sede da Secretaria de Meio Ambiente e outro no antigo campo de ultraleve.



Além disso, o projeto propõe a construção de um palco flutuante. “A mudança é para que a gente consiga preservar o meio ambiente e garantir os corredores ecológicos para a unidade de conservação do lago e de todo o seu entorno”, detalhou o secretário, que disse ainda que para toda essa nova estrutura serão investidos cerca de R$ 45 milhões, dinheiro que já está garantido em orçamento.