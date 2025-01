Com apoio do Estado, startup desenvolve bateria duradoura para carros elétricos

O Programa Centelha transforma ideias em negócios de sucesso, oferecendo capacitações, recursos financeiros e suporte estrutural. Até agora, cerca de 70 empresas foram apoiadas, com um investimento de R$ 4,6 milhões , realizado pela Fundação Araucária em parceria com a Finep. Segundo Luiz Guilherme Brandt, chefe de Inovação da Fundação Araucária:

A expectativa é que o produto esteja disponível no mercado até 2027 . Rodrigo explica:

“O Centelha foi muito importante para nós porque permitiu que saíssemos da estaca zero para o desenvolvimento de um produto que realmente possa chegar ao cliente final.”

Com o suporte do Programa Centelha , promovido pela Fundação Araucária , a Ionycleaf Technology Inova Simples , sediada em Curitiba, conseguiu criar o protótipo inicial da bateria. Segundo Rodrigo de Lima Fagundes, proprietário da startup:

Paraná - Uma bateria com mais autonomia para veículos elétricos, oferecendo quase o dobro da capacidade das baterias de lítio convencionais, é a proposta inovadora da IonycLeaf , uma startup paranaense . A empresa está desenvolvendo um protótipo de bateria de silício-enxofre que promete ser uma alternativa mais sustentável e eficiente para diferentes aplicações, como dispositivos eletrônicos, veículos elétricos e armazenamento de energia renovável.

Paraná - A comemoração do aniversário da paciente Luana Rivas na Hoesp/Hospital Bom Jesus foi surpresa, com direito a bolo, parabéns, e também a realização de um sonho: a benção do noivado. “Nós sempre falávamos em casar e fazer esse ato religioso foi muito legal, ela ficou sem acreditar que isso estava acontecendo mesmo“, conta […]

Paciente com câncer comemora aniversário com visita e benção de noivado

Paraná - A Secretaria de Serviços e Obras Públicas informa que a empresa responsável já está trabalhando na execução do reforço da malha asfáltica dos pontos de ônibus da Avenida Carlos Gomes. O trabalho neste momento está no ponto que fica no trecho entre a Rua Vitória e a Rua Virgílio Formighieri, região central de […]

“Nosso objetivo é estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura do empreendedorismo no estado.”

Inclusão Digital no Vale do Ivaí

Outro exemplo de sucesso do Programa Centelha é a Ugoow Smart Solutions, uma startup de Ivaiporã, no Vale do Ivaí. A empresa promove a inclusão digital por meio de redes públicas de WiFi, beneficiando o comércio local e a população.

Resultados e Expansão do Projeto

Desde a implantação, a rede já proporcionou 600 mil conexões e atende, em média, 18 mil usuários mensais. Agora, com o apoio do Centelha, a startup ampliará os pontos de conexão de 4 para 17, além de aprimorar sistemas de autenticação para maior integração com estabelecimentos locais.

Fernando Luis de Carvalho, um dos fundadores, explica:

“Estamos focados em desenvolver soluções que dialoguem diretamente com as necessidades dos pequenos e médios empreendedores, promovendo a digitalização e o crescimento socioeconômico das comunidades.”

Novidades da Terceira Edição

A terceira edição do Programa Centelha será lançada nos próximos meses, com a previsão de apoiar cerca de 50 empresas. O edital estará disponível no site da Fundação Araucária.

Fonte: AEN