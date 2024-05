Sorteio do Nota Paraná ocorre nesta quinta com 3 milhões de participantes

O próximo sorteio do Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria da Fazenda, acontecerá nesta quinta-feira (9), às 9h30. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada por meio dos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube.

Mais de 3 milhões de consumidores e 1,4 mil entidades sociais estão concorrendo nesta edição. Ao todo, são 53,2 milhões de bilhetes eletrônicos gerados a partir das notas fiscais emitidas em compras feitas no mês de janeiro.

A mudança na regulamentação do Nota Paraná anunciadas na última semana, que altera os prêmios distribuídos pelo programa, só começará a valer a partir do sorteio de julho. Dessa forma, a edição deste mês ainda segue as regras antigas, com um prêmio principal de R$ 1 milhão, um prêmio de R$ 100 mil, um de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Além dos prêmios principais, o Paraná Pay oferece 8 mil prêmios de R$ 100 cada para cerca de 2 milhões de consumidores cadastrados, que disputam com 18,8 milhões de bilhetes. Para concorrer nesta modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e aceitar os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios oferecidos pelo Paraná Pay.

As organizações sociais disputam 40 prêmios de R$ 5 mil e participam do programa por meio de doações de notas fiscais feitas por contribuintes.

COMO PARTICIPAR – Para participar do Programa Nota Paraná, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para uma conta bancária ou utilizados para abater o IPVA. Cada compra registrada com o CPF também gera bilhetes eletrônicos para os sorteios mensais do programa.

