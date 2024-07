Seu bairro está sem água? Saiba o porquê e previsão de retorno

A Sanepar informa que o Centro de Reservação e a estação de bombeamento de água do Jardim Esmeralda, em Cascavel, estão sem energia nesta quarta-feira (31). As equipes da Copel estão fazendo manutenção, melhorias e extensão na rede elétrica, até as 13 horas.

A paralisação dessas unidades pode afetar o abastecimento em todas as regiões de Santa Tereza do Oeste e nos bairros 14 de Novembro, Aeroporto, Alto Alegre, Parte do Centro, Esmeralda, Guarujá, Núcleo Industrial Albino Schimidt, Pioneiros Catarinense e Santos Dumont, em Cascavel. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente no início da noite.

Em situações como esta, é imprescindível a colaboração de todos. A água deve ser utilizada prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. Limpezas mais pesadas, rega de plantas e jardins, lavagem de veículos e calçadas devem ser postergadas até que a situação volte à normalidade.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Fonte: Assessoria Sanepar