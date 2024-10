Semana começa com 22,3 mil vagas de emprego no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 22.363 vagas de emprego com carteira assinada no Estado . A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.494 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 911 vagas, vendedor de comércio varejista, com 732, e atendente de lojas e mercados, com 670 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (​​6.176). São 513 vagas para alimentador de linha de produção, 410 para auxiliar de logística, 392 para operador de caixa e 335 para atendentes de lojas e mercados.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 48 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de vendedor de consórcio (cursando técnico em gestão comercial, vendas ou áreas afins), com 10 vagas; vigilante (curso de vigilante vigente), com 10 vagas; soldador (curso técnico de solda), com 3 vagas; e técnico elétrico (técnico em eletrônica), com 02 vagas.

CASCAVEL

A Região de Cascavel aparece em seguida (4.825), com 1.366 oportunidades para alimentador de linha de produção, 353 para abatedor. Há ainda 157 para operador de caixa e 144 para vendedor de comércio varejista.

MAIS VAGAS

As regionais de Londrina (2.448), Campo Mourão (1.909), Pato Branco (1.810) e Foz do Iguaçu (1.360) também têm muitas vagas disponíveis. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 747 vagas. Na sequência operador de caixa, com 111, faxineiro, com 74, e vendedor de comércio varejista, com 69 oportunidades.