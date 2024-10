Outubro Rosa: Ponte da Integração Brasil–Paraguai é iluminada na cor da campanha

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está iluminando com a cor rosa a Ponte da Integração Brasil–Paraguai, em Foz do Iguaçu, região Oeste. A mudança permanece ao longo do mês de outubro, em referência ao Outubro Rosa, dedicado à saúde da mulher.

No Estado é realizada a campanha Paraná Rosa, voltando especialmente para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero. Informações sobre a iniciativa estão disponíveis nesta página.

O Outubro Rosa está previsto no Código Estadual da Mulher Paranaense (lei estadual 21.926/2024), sendo dedicado à realização de campanhas de esclarecimentos, exames e outras ações educativas e preventivas.