Operação flagra 64 dirigindo “bêbados”, 19 acabaram presos

Cascavel – Quando o condutor mistura “álcool e direção”, tem problemas com a alteração de funções visuais, sonolência e até poder ter perda de consciência, colocando em risco a sua própria integridade física e de outras pessoas, tanto outros condutores quanto pedestres. Para inibir essa mistura perigosa, agentes da Transitar, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Cascavel, realizaram mais uma Operação Lei Seca neste final de semana, em três pontos diferentes da cidade, na região central e no Bairro São Cristóvão.

Os resultados novamente preocuparam: 64 motoristas flagrados embriagados, sendo que 19 foram enquadrados em crime de trânsito. Houve também flagrantes de outros crimes, sendo identificados 24 condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), outros 20 sem o cinto de segurança, 14 motos com escapamento adulterado e, ainda, 9 veículos trafegando com som alto.

“Nossa preocupação, principalmente nas madrugadas, é a combinação bebida e direção. E esse foi o principal objetivo da operação que fizemos entre a meia noite (sábado) até por volta das 6 horas da manhã (de domingo); nós tivemos novamente um número extremamente elevado”, comentou a presidente da Transitar, Simoni Soares.

Conforme a presidente, o que desperta a atenção é que a maioria dos condutores que estão embriagados trazem outras condutas de risco que, em um caso de acidente, pode ceifar a própria vida, de outros condutores e dos seus passageiros. Uma delas é a falta de cinto de segurança ou a falta de CNH. Simoni Soares destacou que neste fim de semana o que reduziu foi a quantidade de condutores que tentaram “fugir” da operação.

Apesar da redução, um dos condutores abordados tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido pela Polícia Militar. “A gente sempre orienta em relação a isso, que ninguém se evada do local. Se você foi parado numa Blitz, pare. A sua segurança é mais importante, a segurança dos demais usuários da via é mais importante e, certamente, você vai ser conduzido por um órgão de segurança e vai trazer outras implicações jurídicas [se fugir]”, falou.

Ação permanente

Soares lembrou que as operações foram acompanhadas pelos novos agentes da Transitar, que também participaram de outras operações no decorrer da semana passada. A Operação Anjo da Guarda, que é a fiscalização dos transportes escolares, não só das vans escolares, mas também dos ônibus que transportam os estudantes para outras cidades; rondas ostensivas de trânsito nas regiões norte e oeste, que são aquelas com foco nas maiores reclamações e denúncias da população relacionado ao escapamento adulterado, estacionamento irregular e som alto.

Foto: Transitar