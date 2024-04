Oito mil pessoas participaram da Pesca no Lago 2024

O Lago Municipal de Cascavel foi palco, neste domingo (24), de uma gigantesca pescaria que atraiu oito mil pescadores de todas as idades. A Pesca no Lago é um evento que reúne lazer, diversão, solidariedade e ação ambiental. Para participarem do evento, os pescadores de plantão doaram um quilo de alimento ao Provopar de Cascavel. Quando os portões foram abertos, às 6h, uma multidão já estava de prontidão, aguardando com seus molinetes e varas de pescar, além dos mais variados tipos de iscas. O domingo foi de confraternização para centenas de famílias que foram ao local para pescar no cartão-postal de Cascavel. “Peguei uns dez peixes”, contou o pequeno Thiago, que estava feliz com a pescaria ao lado do pai, Marcelo.

O prefeito Leonaldo Paranhos, acompanhado do vice, Renato Silva, esteve no lago durante toda a manhã, deu uma volta no entorno e destacou o comportamento das pessoas. “Muita gente participando e eu quero destacar o comportamento das pessoas. Pode ver que o lago está limpo, não tem nada jogado, houve uma predeterminação de proibir a entrada de bebidas alcoólicas e todo mundo está se comportando bem. Eu fico muito feliz porque mais de oito mil pessoas estão aqui e, mais do que vir pescar, estão ajudando o nosso Provopar”, enfatizou. O vice-prefeito, Renato Silva, ressaltou que o evento reuniu famílias em agradáveis momentos de descontração. “Uma pesca solidária, as pessoas vêm, participam, trazem sua doação”, afirmou Renato.

Ailton Lima, secretário de Meio Ambiente, disse que o evento atende aos propósitos do Lago Municipal de Cascavel, que é proporcionar lazer à comunidade e, ao mesmo tempo, contribuir com o meio ambiente. “Esses peixes que estão sendo pescados estão sendo encaminhados para os pesquisadores da Unioeste para que possam ser medidos, pesados e classificados em relação à espécie. Isso nos ajuda no processo de identificação de quais espécies temos em maior quantidade dentro do nosso Lago Municipal. E ao mesmo tempo, isso também contribui de maneira significativa em relação ao processo de despovoamento. Há um excesso de peixes hoje no lago, em especial a tilápia, e por essa razão, esse processo de pesca é muito importante”, explicou.

Fonte: Secom