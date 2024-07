Novo semáforo na Rua Jacarezinho está funcionando em amarelo intermitente

BF Racing estreia na Turismo Nacional unindo experiência e juventude

A quarta etapa da Turismo Nacional neste final de semana no Autódromo de Interlagos marcará a estreia da BF Racing, equipe sediada em Santa Catarina e que chega com a missão de desenvolver o VW Polo. Para isso, o time conseguiu unir uma formação com muita experiência nos boxes aliada com a juventude no cockpit. […]