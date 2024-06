Nova Rodoviária: vagas de curta duração aliviarão parada rápida

As obras de revitalização e de modernização da Rodoviária de Cascavel seguem avançando e promovem algumas mudanças a partir desta sexta-feira (7) no estacionamento e nas vagas do entorno do terminal. A Transitar fará a pintura de vagas de curta duração na Avenida Assunção, no sentido norte-sul, no trecho entre a Rua São Paulo até a saída do Terminal e, por conta dos trabalhos, a área de estacionamento ficará isolada durante toda a manhã desta sexta-feira (7).

O estacionamento interno da Rodoviária está interditado desde março e não tem previsão de ser reaberto. Para amenizar o problema da falta de vagas, algumas adaptações já foram realizadas na área, para evitar os congestionamentos e melhorar a segurança no local, como a abertura da segunda faixa de rolamento na Rua Maranhão para acesso à esquerda na Rua Juscelino Kubistchek.

Além disso, segundo a Transitar em razão das obras de revitalização da Rua JK, a via será fechada, por etapas, no trecho entre a Rua Maranhão e a Rua São Paulo, a partir de segunda-feira (10), com prazo previsto para encerramento na quinta-feira (13). No local, serão feitos o corte e a retirada de meio-fio, sendo que a orientação é para que os condutores façam o looping de uma quadra para desviar do fechamento.

De acordo com a Transitar, devido às obras em toda a região é importante que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade, principalmente em trechos com máquinas e trabalhadores e busquem as vias alternativas. O terminal é bastante movimentado e recebe mais de dois milhões de passageiros todos os anos.

Sobre a obra

A revitalização iniciou em março deste ano e no local já para visualizar um grande canteiro de obras e a previsão é que esteja pronta em março do próximo ano. As melhorias iniciaram pela parte superior, onde antigamente funcionava a sede da Transitar, desocupada ainda em 2021. O projeto foi feito pela Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) e quem está executando a reforma é a Construtora Longo, vencedora da licitação que ocorreu em janeiro.

A obra custará inicialmente o valor de R$ 19,4 milhões, repassado pela a Secid (Secretaria Estadual das Cidades) por meio de transferência voluntária, quando não há necessidade de o município ter que devolver o valor ao tesouro do estado. Pelo projeto a rodoviária irá manter o mesmo padrão atual na parte externa, mas toda a estrutura será reformada, inclusive o telhado que será substituído.

A parte debaixo ficará exclusiva para o embarque e desembarque de passageiros e a parte de cima das lojas e lanchonetes, diferente do projeto atual que acaba misturando os espaços. A atual estrutura tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque por onde passam cerca de 11 mil ônibus todos os meses.

Além disso, o espaço vai ganhar sala de embarque e uma ampla praça de alimentação, para que o possa a voltar a ter uma boa condição de atendimento às pessoas que passam todos os meses por ali. A área total é de 15.042,66 metros quadrados e contempla alteração de layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, sanitários, instalação de catracas, elevadores, escadas rolantes, acessibilidade interna e externa, esquadrias, sistema elétrico e estacionamentos.

O Terminal Rodoviário Dra. Helenise Pereira Tolentino foi inaugurado em 1987 e desde a sua inauguração nunca passou por uma reforma considerável, sendo um pedido bastante antigo da comunidade, já que não acompanha mais a demanda e o crescimento da cidade e da região.