Nota Paraná libera 52 milhões de bilhetes para o último sorteio com formato atual de prêmios

O Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria da Fazenda, disponibilizou 52 milhões de bilhetes para o sorteio de junho, que ocorrerá na quinta-feira (6). Ao todo, 3,07 milhões de participantes que pediram CPF nas notas fiscais de compras realizadas em fevereiro estão concorrendo aos prêmios individuais.

O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h30, pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube.

Uma nova regulamentação dos prêmios entrará em vigor a partir de julho, portanto este sorteio será o último com o atual formato de premiação. Os contribuintes individuais concorrem ao prêmio principal de R$ 1 milhão, além de um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Quando entrar em vigor, a nova regra de premiação incluirá um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50. Sorteios especiais, que ocorrerão quatro vezes ao ano – nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro – terão o prêmio de R$ 1 milhão sorteado, um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Para esta edição, além dos consumidores, 1.415 entidades sociais registradas no programa concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil cada. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes. No total, foram emitidos 6,76 milhões de bilhetes para as entidades.

PARANÁ PAY – Além dos sorteios principais, há o Paraná Pay, no qual 2,03 milhões de consumidores cadastrados concorrem, com 18,4 milhões de bilhetes, a 8 mil prêmios de R$ 100 cada. Para participar desta modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay.

A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é simples. Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais.

