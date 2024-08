Museus de Cascavel estão de portas abertas para o conhecimento

Os museus de Cascavel estão em plena atividade, recebendo estudantes da rede estadual de ensino por meio do projeto #PartiuMuseu, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). O programa, que iniciou em agosto de 2023, tem como objetivo incentivar a ocupação dos espaços culturais pelos alunos, proporcionando uma ampliação significativa do repertório artístico, histórico e cultural dos jovens.

Durante todo o ano de 2024, os museus de Cascavel, incluindo o Museu de Arte de Cascavel, a Sala Verde da Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, o Museu Histórico Celso Formighieri Sperança, o Museu da Imagem e do Som Xico Tebaldi, o Museu da Velocidade e o Museu Oscar Niemeyer, estão abrindo suas portas para acolher milhares de alunos. Apenas no mês de agosto, mais de cinco colégios estaduais participarão dessas visitas.

O Coordenador do Museu de Arte de Cascavel, Antonio Carlos Machado, destaca a importância do projeto: “Durante este ano de 2024, aproximadamente 15 mil alunos da rede estadual de ensino passarão pelos museus da cidade. É uma oportunidade única de aproximação com a arte e a história de nossa cidade”.

As exposições nos museus de Cascavel estão sempre abertas ao público, e as escolas, colégios e grupos de Cascavel e região podem agendar visitas guiadas pelo e-mail [email protected]. Para aqueles interessados em saber mais sobre as exposições em cartaz neste mês, a Agenda Cultural está disponível no link www.linktr.ee/culturacascavel.

Com esta iniciativa, os museus de Cascavel reafirmam seu papel como importantes centros de aprendizado e cultura, sempre de portas abertas para receber e inspirar as novas gerações

Como funciona o projeto?



Utilizando o Fundo Rotativo, o #PartiuMuseu viabiliza o transporte dos alunos dos núcleos da Área Metropolitana Norte, Área Metropolitana Sul, Cascavel e Paranaguá até os museus. As visitas são mediadas pelas equipes de ação educativa dos museus, que guiam os estudantes por uma jornada de descobertas e aprendizado. O objetivo principal é envolver ativamente os alunos no processo de aprendizado, incentivando a ocupação dos espaços culturais.

A iniciativa não só enriquece a educação formal, desenvolvendo habilidades como análise, interpretação e pensamento crítico, mas também inspira criatividade e imaginação. A interação com obras de arte e artefatos históricos proporciona um ambiente propício para questionamentos e reflexões sobre seus significados. Além disso, promove a troca de experiências e opiniões, fomentando a empatia e a compreensão da

Fonte: Secom