Mortes de motociclistas neste ano já somam mesmo número de todo 2023

Cascavel – Os acidentes continuam preocupando os órgãos de trânsito que trabalham em diversas ações para tentar prevenir e reduzir os índices de sinistros, número de feridos e de mortes – o que reflete diretamente no atendimento dos hospitais públicos que acabam tendo que atender a demanda de pacientes de urgência e emergência, dividindo espaço com pacientes com diversos outros tipos de problemas.

Em Cascavel, um dado que tem causado preocupação é a quantidade de mortes de motociclistas. Na madrugada desta quinta-feira (21) um jovem de apenas 24 anos bateu a motocicleta que ele conduzia no portão de uma residência em uma rua sem saída, no Bairro Neva, em Cascavel. Com o impacto da batida ele foi arremessado contra um pilar que sustentava o portão e morreu na hora.

O jovem é a décima primeira vítima de acidentes com motocicletas este ano na cidade, número que preocupa já que é a mesma quantidade de óbitos do ano passado inteiro. Os dados são apenas de acidentes dentro da cidade e quando inclui o perímetro urbano das rodovias é ainda maior. Neste ano, a cidade contabiliza ao todo 42 óbitos, destes são 16 condutores de motos, 11 dentro da cidade e cinco nas rodovias.

A morte ocorreu no mesmo dia em que a equipe estava nas ruas promovendo uma ação educativa, justamente para conscientizar sobre um trânsito mais seguro. Os motociclistas que passaram pela Rua São Paulo foram abordados e receberam um folder educativo, um cordão e orientações dos agentes de trânsito, como forma de prevenção de acidentes e de segurança aos motociclistas.

Zero morte

De acordo com a educadora de trânsito e coordenadora do Cottrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito), Luciane de Moura, em um comparativo de números de óbitos do ano passado, no mesmo período eram 44 no geral e esse ano já são 42. “Não é um dado a se comemorar, a cada ano a gente planeja pelo menos até chegar a zero ou ir diminuindo, então nós temos que manter pelo menos esses 10% durante o ano para nós chegarmos ao final e bater a meta de cada ano que é menos 10% menos do que no ano anterior”, explicou.

Além disso, no ano passado no perímetro urbano foram 16 óbitos, número que já foi superado este ano que já está com 19 óbitos, sendo 11 motociclistas e cinco pedestres, somando com o perímetro urbano são 12 no total. “O que tem também deixado nós bem apreensivos é o número de pedestres mortos esse ano no trânsito, o que tem nos levado a refletir sobre ações que estamos promovendo de forma periódica, como o pé na faixa”, descreveu.

Conforme Moura, este tipo de ação é realizada em locais com bastante fluxo de pedestres para chamar a atenção das pessoas quanto às normas de travessia da via pública e também do respeito do condutor. “Temos observado que esse ano os acidentes estão mais violentos. Aumentamos o número de sinistros, diminuímos o número de feridos e cresceu o número de óbitos no perímetro urbano. Então, tudo isso nós levamos em consideração quando a gente faz uma análise da situação da cidade e planeja ações para tentar mudar esta realidade”, salientou.

Imprudência