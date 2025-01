Morre aos 92 anos Léo Batista, ícone do jornalismo brasileiro

Léo Batista, uma das vozes mais emblemáticas do jornalismo esportivo, faleceu neste domingo, aos 92 anos, deixando um legado incomparável na história da comunicação no Brasil. Lutando contra um tumor no pâncreas, o jornalista foi internado no último dia 6 de janeiro e, após 13 dias de resistência, partiu, consagrado como um ícone da televisão e do rádio.

Nascido em 1932, na pequena Cordeirópolis, no interior de São Paulo, Léo Batista iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, marcando época e se tornando uma referência para várias gerações. Entre os momentos mais notáveis de sua carreira, destacou-se como o primeiro jornalista a noticiar, em 1954, o suicídio de Getúlio Vargas, na Rádio Globo. Décadas mais tarde, na TV Globo, foi também a voz que comunicou ao país a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, em 1994, após o trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino.