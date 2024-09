Ministro de Minas e Energia analisa retorno do Horário de Verão no Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que está em análise a possibilidade de reintroduzir o Horário de Verão no Brasil. Essa medida visa melhorar o fornecimento de energia durante os horários de maior demanda, que ocorrem entre 18h e 20h. A proposta foi discutida em uma entrevista ao portal “Poder360”, onde o ministro ressaltou a importância dessa iniciativa.

A suspensão do Horário de Verão ocorreu durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, e agora, com a nova avaliação, Silveira acredita que a mudança pode ser benéfica.

Ele mencionou que pesquisas recentes mostram que a maioria da população é favorável ao retorno do horário especial, o que poderia impactar positivamente setores como o turismo. Além de atender à demanda energética, o Horário de Verão também pode contribuir para a redução da carga elétrica. Silveira argumentou que essa alteração ajudaria a evitar o acionamento de termelétricas, que são mais onerosas, aumentando assim a eficiência do sistema elétrico.

“Boa alternativa”

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou ontem (11) considerar a volta do horário de verão “uma boa alternativa para poupar energia” no momento em que o Brasil passa por uma estiagem. Disse que há outras formas de economia, como campanhas para evitar o desperdício.

“Eu acho que o ministro [de Minas e Energia, Alexandre Silveira] falou uma coisa importante: não vai faltar energia. Mas nós todos precisamos ajudar. Então, horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia. Campanha para economizar energia, para procurar evitar o desperdício. Tem várias alternativas”, disse Alckmin a jornalistas no Palácio do Planalto.