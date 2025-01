Ministério dos Transportes promove leilão de ponte que liga Brasil e Argentina na terça-feira

O governo federal realizará, na próxima terça-feira (7), o leilão da Ponte Internacional de São Borja, que conecta São Borja, no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé, na Argentina.

O evento será em Foz do Iguaçu e marca o início de uma série de 12 concessões de pontes internacionais previstas para este ano.

Conforme o jornal O Paraná noticiou no último mês de outubro, o objetivo é transferir a gestão dessas estruturas para a iniciativa privada, buscando melhorias operacionais e redução de custos. A concessão terá duração de 25 anos e exige um valor mínimo de outorga de US$ 40,8 milhões. Estão previstos investimentos de US$ 45,6 milhões em melhorias, totalizando um investimento de US$ 99 milhões, incluindo custos de manutenção.

As melhorias planejadas incluem a construção de vias de acesso, uma nova área para veículos apreendidos e pátios para trânsito, além da instalação de um sistema moderno de iluminação. O vencedor do leilão será responsável pela manutenção dos trechos brasileiro e argentino da ponte.

Corredor

Inaugurada em 1996, a Ponte Internacional de São Borja é um corredor vital para o comércio entre Brasil e Argentina, respondendo por cerca de 23% das operações comerciais bilaterais. Além de sua importância comercial, a ponte facilita o trânsito diário de moradores e trabalhadores da região.

Atualmente, o pedágio é cobrado em dólares, variando de US$ 15,40 a US$ 23,10, dependendo do número de eixos dos veículos. A nova concessão prevê uma redução de 18% no valor das tarifas e espera-se que também agilize o desembaraço aduaneiro.