Mais 400 moradias para nove cidades do Paraná são aprovados pelo Minha Casa Minha Vida

O MCMV é o maior programa de habitação do mundo. Pelo Novo PAC serão construídas dois milhões de casas até 2026. Essa é a meta. O ministro Jader Filho (Cidades) disse que o governo Lula fechou 2024 com contratos assinados para a construção de 1,25 milhão de moradias. No Paraná, serão mais de 10 mil moradias construídas pelo Novo PAC, disse o deputado Zeca Dirceu (PT)

O Ministério das Cidades habilitou nove municípios do Paraná para a construção de 400 novas moradias no programa Minha Minha Vida . Nos últimos dois anos, o MCMV financiou 12,7 bilhões pelo FGTS para 78,8 mil moradias em 368 municípios do Paraná. A partir de 2023 foram selecionadas mais 8,7 mil moradias em 74 novos empreendimentos para famílias com renda de até dois salários mínimos em 107 municípios.

Os motoristas paranaenses terão alguns dias a mais para garantir o desconto de 6% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual prorrogaram o início do calendário de pagamento do tributo para a próxima sexta-feira (24). Com isso, as datas tanto para […]

Calendário do IPVA 2025 é prorrogado; veja as novas datas

Na tarde de ontem (20), operação da Delegacia de Homicídios de Cascavel, da Polícia Civil do Paraná, resultou na prisão do suspeito de matar Jader Gaspar da Maia, em 02 de novembro do ano passado, na Avenida Piquiri no conjunto Melissa. O cumprimento de prisão preventiva contra o suspeito foi na cidade de Maringá, além […]

Na portaria assinada pelo ministro Jader Filho nesta sexta-feira (17) foram selecionadas as cidades de Centenário do Sul (50 moradias), Iracema do Oeste (25), Iretama (50), Ivaiporã (50), Lidianópolis (50), Nova Esperança do Sudoeste (50 ), Paraíso do Norte (50), Rio Bonito do Iguaçu (25) e Tibagi (50). Os projetos serão financiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Inclusão Social



“Moradia digna é um direito de todos e o MCMV é dos melhores enfrentamentos que fazemos no combate das desigualdades, na inclusão e na garantia da cidadania. Essas 400 novas casas vão transformar a vida de famílias que hoje enfrentam dificuldades”, completou.

Segundo Zeca, a inclusão de mais essa leva de municípios paranaenses no programa reflete o perfil do governo Lula em atender às necessidades das pessoas mais pobres. “Já tivemos sete municípios atendidos com recursos do Minha Casa, Minha Vida recentemente. E quando vemos cidades como Iracema do Oeste e Lidianópolis serem contempladas, sabemos que a política pública está chegando onde realmente é necessária. Isso demonstra que o governo Lula está atento às demandas das cidades”, disse.

As prefeituras têm até 31 de março de 2025 para apresentar as propostas. “Agora é hora de trabalharmos juntos com os prefeitos e as equipes das prefeituras para garantir que as propostas sejam enviadas a tempo”, disse o deputado.