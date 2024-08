Maior frota de ônibus elétricos do Sul do Brasil começa a operar em Cascavel

Os três primeiros ônibus elétricos dos 15 comprados pelo Município de Cascavel já estão transitando nos corredores do sistema. Os veículos começaram a operar na linha que conecta os terminais da cidade, marcando o início da transformação da frota de ônibus do transporte público coletivo. É a maior frota de ônibus elétricos do Sul do Brasil, e a primeira Cidade de médio porte do País a adquirir a tecnologia, proporcionando para seus usuários uma nova experiência ao utilizar o serviço.

Na noite de ontem (5), ocorreu a entrega oficial dos 15 novos veículos — dois articulados e 13 básicos — no Eletroterminal, o ponto de recarga inaugurado também nesta segunda-feira. O prefeito Leonaldo Paranhos destacou a importância da iniciativa para a melhoria do sistema de transporte local.

“Esses ônibus elétricos são um atrativo para que a população volte a usar o sistema de transporte. Com a compra dos 15 ônibus, a implantação do Eletroterminal e a usina de geração de energia, temos um planejamento de 10 anos para transformar toda a frota em 100% elétrica,” afirmou o prefeito.

De forma gradativa, a cada semana, quatro veículos serão colocados em operação até que os 15 estejam circulando. A expectativa, segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, é que os novos ônibus atraiam mais passageiros ao sistema de transporte.

Cascavel já planeja a aquisição de mais 15 ônibus e duas linhas de crédito já estão disponíveis, uma do governo federal e outra do Estado. O prefeito Paranhos disse que a decisão final sobre a melhor linha de financiamento será tomada em conjunto com as entidades de classe.

A presidente da Transitar, Simoni Soares, destaca que a principal mudança é na qualidade do serviço prestado ao usuário do sistema.

“Nós estamos falando de sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica e social. Então, isso traz uma mudança, é o início da inovação, da descarbonização do transporte coletivo na cidade. Nós temos veículos com zero emissão de ruído, zero emissão de carbono, com ar-condicionado, com carregador USB, piso baixo, e câmeras de monitoramento, que proporciona maior segurança e qualidade do serviço”, afirma Simoni.

Ela também destacou a melhoria no tempo de deslocamento dos veículos e a tecnologia avançada para gestão da operação, que inclui câmeras de contagem de passageiros, ajudando a gerir problemas como superlotação.

“Isso traz também uma possibilidade de aumento da demanda porque o usuário procura um serviço de qualidade e, é claro, que os ônibus também têm uma tecnologia avançada que possibilita a gestão da operação, eliminando alguns gargalos, como por exemplo a superlotação dos ônibus, que agora nós conseguimos gerir através das câmeras de contagem e a segurança dos passageiros com as câmeras de monitoramento”, explica Simoni.

O Eletroterminal, equipado com sete carregadores, está preparado para atender à demanda dos novos ônibus. Seis carregadores possuem potência de 180 KW e permitem carregar dois ônibus simultaneamente, enquanto um carregador de 360 KW atenderá aos ônibus articulados, que demandam maior potência. Outros dois pontos de carga rápida estão disponíveis nos terminais, para suprir a necessidade de recargas rápidas durante o percurso.

Carlos Eduardo Cardoso de Sousa, diretor executivo da empresa TEVX Higer, responsável pela entrega dos ônibus, ressaltou o impacto positivo do projeto.

“O cidadão sempre valoriza utilizar um ônibus elétrico, um ônibus que tenha redução das emissões, ou um ônibus a biocombustível ou a combustível fóssil”, observa.

Fonte: Secom