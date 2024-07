Luta contra o feminicídio reúne municípios na Caminhada do Meio-Dia

Mais de 100 cidades, de todas as regiões do Paraná, aderiram à segunda edição da Caminhada do Meio-Dia. O evento realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), ontem (22), integra a programação da Campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. A iniciativa teve ações tanto na Capital e, simultaneamente, em outras regiões do Estado.

Mulheres, homens, crianças, autoridades, representantes da sociedade civil organizada e lideranças religiosas se reuniram em memória das vítimas de feminicídio em todo o Paraná. Em Curitiba, mais de 2 mil pessoas se encontraram na Praça Santos Andrade e foram em direção à Boca Maldita.

A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, lembrou que o ato não foi uma simples caminhada, mas sim uma mensagem poderosa em memória das vítimas do feminicídio. “É uma declaração clara pelo fim da violência contra as mulheres. Cada passo que demos representa a nossa determinação de acabar com esse tipo de violência”, declarou.

“Ela representa, também, o nosso compromisso de construirmos um novo tempo, em que todas nós mulheres possamos nos sentir mais seguras e respeitadas, livre de todas as formas de violência que deixam marcas, dor, sofrimento e danos irreparáveis às vítimas que sobrevivem, aos seus familiares e a toda a sociedade. Essa é uma luta pela vida, pela liberdade e pela paz. Precisamos do Paraná inteiro, unido no combate ao feminicídio e pelo fim da violência contra as mulheres”, destacou.

A terapeuta Alessandra Dorte, que há seis anos sofreu uma tentativa de feminicídio, disse que a iniciativa representa muito. “Eu me desenvolvi para isso, para poder ajudar e me posicionar por essas mulheres. Para que a minha história sirva de exemplo para tantas outras”, ressaltou.

Cascavel

Em Cascavel, a caminhada aconteceu na Avenida Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e General Osório e foi organizada pela primeira-dama, Fabíola Paranhos.

Data

A data de 22 de julho foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, em Guarapuava. O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi estabelecido pela lei 19.873/2019, sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.