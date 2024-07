Jovem fratura o joelho em acidente na BR-369

Um motociclista de 20 anos ficou em estado grave na manhã desta terça-feira (23), após um acidente na BR-369, em Cascavel. O jovem, que conduzia uma motocicleta BMW, colidiu com a traseira de um Renault Megane.

O forte impacto da batida causou danos consideráveis aos dois veículos e deixou a placa da motocicleta cravada na traseira do carro.

Segundo o condutor do Megane, ele sinalizou e aguardou no acostamento antes de iniciar a manobra de cruzamento da pista para acessar a marginal. No entanto, o motociclista, que seguia no mesmo sentido, tentou uma ultrapassagem e não conseguiu evitar a colisão.

Devido à gravidade dos ferimentos, que incluem uma fratura aberta no joelho direito, contusão no ombro direito e suspeita de fratura no punho direito, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente no local para controlar o tráfego e realizar os procedimentos de investigação do acidente.

Via: SOT