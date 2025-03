Itaipu inicia processo de desinfecção de 1,3 mil livros contábeis

Foz do Iguaçu - O Arquivo Financeiro e Contábil da Itaipu Binacional iniciou um processo de desinfecção de aproximadamente 1.300 livros contábeis, contaminados por fungos e danificados pela umidade. Com duração prevista de três meses, a partir de 17 de março, a iniciativa visa preservar a integridade dos documentos e viabilizar sua digitalização. Esses livros são classificados como de guarda permanente e essenciais para a memória histórica da empresa.

Foto: Itaipu

Desinfecção

Além disso, a desinfecção foi contratada por meio de licitação nos mercados brasileiro e paraguaio, com uma empresa do consórcio binacional, responsável pela digitalização do acervo contábil, liderando os trabalhos. As atividades estão sendo realizadas nas instalações da Itaipu, reforçando o compromisso da Diretoria Financeira com a preservação do acervo histórico e a segurança das informações contábeis.

O método utilizado é a atmosfera anóxia, considerado o mais adequado para a preservação de documentos. Esse processo elimina pragas, insetos e fungos sem danificar o acervo. Consiste em colocar os livros em invólucros plásticos, onde se cria uma atmosfera sem oxigênio, com a remoção do ar e injeção de nitrogênio. A técnica é segura e sustentável, sem o uso de gases tóxicos ou agentes químicos, ao contrário de métodos tradicionais como a fosfina ou amônia.