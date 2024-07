Inscrições para 4ª edição do Concurso de Miss e Mister 3ª idade estão abertas

Já estão abertas as inscrições para o tradicional Concurso Miss e Mister 3ª Idade de Cascavel. O evento, que já chega à quarta edição, é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social.

Os candidatos precisam fazer as inscrições em duplas, com um homem e uma mulher, ter 60 anos completos na data da inscrição e morar em Cascavel há um ano.

As inscrições, que são totalmente gratuitas, poderão ser feitas até o dia 30 de agosto, na sede da Seaso, localizada na Rua Pernambuco, número 1.900, atrás da Prefeitura ou ainda na sede programa Felicidade do Idoso, que fica na Rua Wenceslau Braz,1084, no Parque São Paulo/dentro do Parque Tarquíneo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, em ambos os locais. Para fazê-la, é preciso apresentar fotocópia de documento de identidade e comprovante de residência.

O concurso já tem data marcada: será realizado no dia 20 de setembro, às 14h, na sede do Felicidade do Idoso. A competição é uma seletiva para a disputa regional, organizada pela Amop.

O evento tem como objetivo a valorização da beleza na terceira idade, além de buscar a inserção do idoso num espaço onde não existe preconceitos nem limites, que visa à integração social, elevação da autoestima, valorização pessoal e ainda oportuniza vivências e novas experiências, gerando uma grande sensação de bem estar e alegria.

O intuito é quebrar barreiras e vencer desafios que muitas vezes rondam a vida da pessoa idosa e, consequentemente, mostrar que na maturidade existe uma beleza única, com a elegância e postura adquiridas ao longo dos anos.

Para mais informações, os contatos são: (45) 99158-2343 via Whatsapp ou pelo telefone (45) 3392-6384.

REGRAS

Para participar do concurso, os candidatos do sexo masculino terão que usar terno, camisa, gravata e sapato social. Já as mulheres devem usar vestido longo até a altura do tornozelo, sapato social ou sandália. As despesas com vestimentas, maquiagem e transporte ao local do evento serão por conta dos candidatos.

ETAPA REGIONAL

O casal vencedor irá representar Cascavel na 4ª edição do Miss e Mister 3ª Idade da Amop, que será realizada no dia 26 de outubro de 2024,às 14h, no Centro de Eventos Benjamim Sabino Rigo, em Itaipulândia, onde será eleito o casal vencedor de toda a região Oeste.

Fonte: Secom