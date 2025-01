Indústria, comércio, serviços e agricultura: semana começa com 20,7 mil vagas de empregos

Cascavel - As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 20.786 vagas de empregos com carteira assinada , o maior número de oportunidades do ano, superando os 17.371 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na segunda semana de janeiro.

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 5.927 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de trabalhador volante da agricultura, com 671 vagas, supervisor de exploração agrícola, com 663, e magarefe, com 528.

Cascavel

Pela terceira vez consecutiva no ano, a Região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 4.317 oportunidades. São ofertadas 1.138 vagas para alimentador de linha de produção, 296 para abatedor, 190 para magarefe e 167 para operador de caixa.

A região da Grande Curitiba tem 3.701 oportunidades. São ofertadas 518 vagas para alimentador de linha de produção, 216 para faxineiro, 184 para operador de caixa e 183 para atendente de lojas e mercados.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 49 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de consultor de vendas (cursando técnico em vendas ou áreas afins), com 8 vagas, analista de recursos humanos (cursando superior em recursos humanos ou áreas afins), com 4 vagas, auxiliar de desenvolvimento infantil (cursando superior em pedagogia ou magistério), com 3 vagas, e eletricista (curso técnico em elétrica), com 2 vagas.