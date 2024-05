Família pede ajuda para encontrar o pequeno João Gabriel, de 10 anos

A comunidade do Bairro Maria Luíza está mobilizada em busca de encontrar o pequeno João Gabriel Martinez Fernandes, de 10 anos, que está desaparecido. Segundo informações, o menino mora com o pai e não foi mais visto desde ontem.

De acordo com o pai, João Gabriel não foi visto desde as 18h25 de segunda-feira. Preocupado, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil durante a madrugada de terça-feira para registrar o boletim de ocorrência.

Desde então, a Polícia Civil, através do SICRIDE (Serviço de Busca e Identificação de Crianças Desaparecidas), está intensificando as buscas pelo garoto. A equipe já entrou em contato com outros órgãos de segurança, como Polícia Militar, PRF, Guarda Municipal e Conselho Tutelar, para ampliar o alcance da investigação.

A família pede a ajuda da população para encontrar João Gabriel. Qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser repassada pelo telefone 197.

Via: SOT/Foto: Divulgação Polícia Civil