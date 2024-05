Empresários em Ação: Conectando Inovação e Liderança em Cascavel

A inovação empresarial toma o centro do palco em Cascavel no próximo dia 08 de junho de 2024, com o evento “Empresários em Ação” no Edifício EXXA.

O evento reunirá líderes empresariais de toda a região para discutir as últimas tendências em gestão, tecnologia e marketing.

Os participantes terão a chance de ouvir de figuras influentes como Fernando Maia, que abordará estratégias avançadas para aumentar a lucratividade empresarial, e Juliano Gazola, fundador da Bioliderança, que explorará métodos inovadores para liderança e gestão de equipes, ajudando profissionais a alcançar excelência operacional e pessoal.

Além das palestras, o evento oferecerá sessões de networking, permitindo aos participantes conectar-se com outros profissionais e explorar oportunidades de colaboração.

Inscrições já estão abertas! Para garantir sua vaga, visite o site do evento (clique aqui) ou para mais informações, entre em contato pelo telefone (45) 99920-9404.

