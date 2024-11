Em noite emocionante, Cascavel abre oficialmente o Natal dos Pioneiros

Cascavel encerrou com grande estilo as comemorações dos seus 73 anos na noite desta quinta-feira (14). Milhares de pessoas se reuniram no Centro Cívico para celebrar o início das festividades natalinas com a chegada do Papai Noel, shows de Vicka e da Família Lima, e uma impressionante queima de fogos que encantou todas as idades.

O evento foi marcado por momentos de emoção e encantamento. Pouco antes das 21h, o prefeito Leonaldo Paranhos declarou oficialmente aberto o “Natal dos Pioneiros 2024,” destacando o tema que homenageia os pioneiros de Cascavel no aniversário da cidade. A expectativa do público aumentou com a chegada do Bom Velhinho, que fez sua entrada triunfal descendo de um guindaste, arrancando aplausos e sorrisos das crianças, jovens e adultos presentes. Nos próximos dias, Papai Noel estará recebendo visitantes em sua nova casa, montada especialmente para recepcionar o público em frente à Catedral.

Alguns participantes chegaram cedo, ainda no fim da tarde, trazendo cadeiras para apreciar a festa com mais conforto. A noite foi embalada por boa música e apresentações que envolveram o público em um clima festivo e familiar, encerrando as celebrações de aniversário de Cascavel e dando início ao período natalino de forma especial e memorável.