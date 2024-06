Dia D: Cascavel abre 10 unidades de Saúde para imunizar contra a pólio

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná realiza neste sábado (8) o “Dia D” da vacinação contra a poliomielite em todos os municípios do Estado. Cerca de 1,6 mil salas de vacinação estarão abertas e mais de 9 mil profissionais da saúde participarão do movimento que faz

parte da campanha nacional para ampliar a cobertura vacinal do público-alvo que são as crianças de seis meses até cinco anos de idade. No Paraná, a estimativa é de que 717.915 crianças recebam a vacinação, que possui uma meta de 95% de cobertura.

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. O último registro da doença no Estado foi em 1986, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

“A vacinação é a grande companheira da prevenção. Estamos animados para realizar um forte movimento em prol da saúde, especialmente das crianças. A poliomielite é uma doença considerada eliminada no país e é nosso dever cuidar para que esse quadro não se altere”, reforçou o secretário estadual da Saúde, Cesar Neves.

Além da vacina contra a poliomielite, também estarão disponíveis as vacinas das campanhas vigentes da Influenza e do Covid-19, já atualizada e, imunizantes de rotina para a população em geral, como tríplice viral, febre amarela, hepatite e pentavalente. A expectativa é aplicar cerca de 300 mil doses ao longo do dia. Será possível atualizar o calendário de imunização dos paranaenses.

Para a pólio, crianças menores de um ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário, que contempla três doses da vacina inativada poliomielite (VIP), enquanto crianças de 1 a 4 anos receberão a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham feito o esquema primário. De acordo com um levantamento realizado pela Sesa, o Paraná possui, atualmente, uma cobertura de 88,83% da VIP. Já em relação à VOP, esse número é de 79,87%.

Já para a população geral, as vacinas disponíveis são: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

Cascavel

Em Cascavel, a imunização ocorre das 8h às 17h, em 10 unidades de saúde: Tio Zaca, Cancelli, Aclimação, Morumbi, São Cristóvão, Los Angeles, Tarumã, Nova Cidade, Vila Tolentino e Cascavel Velho, distribuídas em várias regiões da cidade para facilitar o acesso da comunidade. Ao todo, são 23.990 pequenos cascavelenses que formam o público-alvo da dose, sendo que a meta é vacinar 95% das crianças. A vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil, doença que pode deixar grandes sequelas e até levar a criança à morte.

Além deste dia, a campanha segue normalmente de segunda à sexta-feira, em todas as 47 unidades de saúde, sempre a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade. A iniciativa visa conter o risco de reintrodução do vírus, alcançar alta cobertura vacinal e manter o Brasil livre da doença.

Além da gotinha, tem ainda a dose injetável para as crianças de dois meses a 1 ano contra pólio, para o esquema primário de proteção previsto no Calendário Nacional de Vacinação e estas também estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde.