Detran-PR alerta sobre golpe de falsos leilões de veículos

PARANÁ – O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alerta para a existência de um site fraudulento (detranprgov.org) que se faz passar pelo órgão para aplicar golpes. Esse site, que simula leilões de veículos, não tem nenhum vínculo com o Detran-PR e não é a plataforma oficial do Departamento.

“É importante ressaltar que o Detran-PR não realiza leilões online. Os leilões são organizados exclusivamente por leiloeiros públicos oficiais, que sempre estarão devidamente identificados nos editais publicados no portal oficial do Detran-PR”, alerta o diretor-presidente do órgão, Adriano Furtado.

Foram recebidos diversos chamados pela Ouvidoria e denúncias nos canais de atendimento do Detran-PR, nos quais as vítimas relataram o golpe. Os boletos, os certificados de arrematação e o próprio site utilizam indevidamente o nome e a logo do Detran-PR para enganar os usuários. Adriano Furtado reitera a importância de acessar sempre os canais oficiais para evitar fraudes.