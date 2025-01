De olho na volta às aulas, Transitar realiza vistoria de mais de 100 vans escolares

Cascavel - O setor de fiscalização de trânsito da Transitar iniciou nesta ontem (27) a 1ª Vistoria Semestral obrigatória do Transporte Escolar Urbano, com previsão de vistoriar pelo menos 100 vans escolares para garantir que o retorno às aulas ocorra de forma segura para quem utiliza este meio de transporte. A vistoria prossegue nesta terça-feira das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30, no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

De acordo com Claudinei Andrade, encarregado do setor de Transportes Alternativos da Transitar, em cada um dos veículos é avaliado em torno de 60 itens, tanto como a parte de documentação como licenciamento, seguro de passageiros, CNH, Exame Toxicológico, entre outros documentos obrigatórios para a prestação do serviço, como as condições do veículo, incluindo pneus, luzes, piscas, tacógrafo, estofamento dos bancos, cintos de segurança, limitador de abertura das janelas, triângulo, chave de rodas, macaco, entre outros itens obrigatórios e de segurança.

Avaliação e aprovação

Ele explicou que logo após feita a avaliação e aprovação do veículo é fixado na parte superior direita do para-brisa o adesivo de aprovação para a realização do serviço durante o primeiro semestre deste ano. Além do adesivo, a relação dos veículos aprovados será disponibilizada no site da Transitar para quem foi contratar e queira se certificar.

A vistoria é obrigatória e deve seguir o que está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, visando garantir a segurança e a conformidade dos veículos e condutores com as normas e leis específicas para o transporte de estudantes, reduzindo assim os riscos de acidentes e assegurando a qualidade do serviço prestado.