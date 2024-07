Com a ajuda da população, LBV realiza entrega de cobertores em Cascavel

Com o aumento das baixas temperaturas em várias regiões do país, a Legião da Boa Vontade (LBV) beneficiará, na próxima segunda-feira (15), os moradores de Cascavel com a entrega de 150 cobertores. Serão beneficiadas as famílias atendidas em seu Centro Comunitário de Assistência Social.

A ação faz parte da campanha Diga Sim!, uma iniciativa emergencial e humanitária que distribui cobertores a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em diversas localidades do país. No Paraná, serão entregues 3.035 cobertores para aquecer os que sofrem com o aumento das baixas temperaturas no Estado.

Ação solidária

Ainda dá tempo de contribuir com a campanha. Para isso, basta acessar o site www.lbv.org.br ou fazer um PIX solidário: [email protected]. Juntos levaremos Solidariedade e Esperança a quem mais precisa.

Serviço

Evento: Entrega de cobertores da LBV

Data e horário: 15/07, às 14h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: R. Bom Princípio, 214 – Brasmadeira

Fonte: Assessoria/Divulgação