Cohavel entrega casas para famílias em situação de vulnerabilidade

“Hoje nós vamos entregar oito moradias de 145 que estão em construção. O restante das casas devem ser entregues até o final do ano. Essas famílias hoje moram na invasão do Jardim Melissa, lá na beira do rio , em uma condição muito precária. Nesse terreno aqui são três unidades isoladas. Nós construímos 28 moradias em unidades neste sistema, que ajuda também a usar esses terrenos da prefeitura, que estavam baldios. Estamos também com cinco projetos de construção do FAR( Fundo de Arrendamento Residencial), em torno de 500 moradias”, explicou Vinícius Boza.

Foram entregues hoje oito casas que fazem parte do Programa Pró-Moradia, contando com a contrapartida do Municipio de Cascavel. Cada residência possui 41 m², distribuídos em dois quartos, sala e cozinha conjugados e um banheiro, proporcionando conforto e segurança às famílias.

Cascavel - O sonho de ter a casa própria segue sendo realizado em Cascavel. Hoje (6) mais oito famílias receberam a chave da casa das mãos do prefeito Renato Silva e do presidente da Cohavel, Vinícius Boza.

Os imóveis entregues hoje estão localizados nos seguintes endereços: 3 unidades no Loteamento Jardim Cataratas, Rua Pinhão, Bairro Cataratas; 3 unidades no Loteamento Jardim Ipanema, Rua Serra Redonda Bairro Periolo; 2 unidades no Loteamento Jardim Colmeia, na Rua Serra Encantada, no Bairro Cataratas;

Até 2026, serão entregues 145 unidades habitacionais, totalizando um investimento de mais de R$ 23 milhões, sendo R$ 16,4 milhões provenientes do financiamento do Programa Pró-Moradia e R$7,3 milhões como contrapartida do município.

”Agora estou mais tranquilo. Minha família está mais segura. Não vamos mais ter medo da chuva e não vai mais molhar a nossa casa e no inverno não vamos sofrer com o frio que entrava pelas fretas da casa onde a gente morava”, comemorou o auxuiliar de monitoramento Lucas Richard, um dos beneficiados com a casa própria.

