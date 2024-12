Cascavel conquista “selo ouro” e está entre as 10 melhores notas do Brasil

A Secretaria Municipal de Cascavel conquistou o Selo Ouro de Alfabetização do MEC (Ministério da Educação), o que coloca a cidade no ranking entre os 10 melhores do Brasil com mais de 100 mil habitantes. A cidade ficou com o 9º lugar, com uma nota de 80,11. A meta do governo federal é de atingir 80% de alfabetização na idade certa até 2030, mas Cascavel alcança em 2024 a meta estipulada.

Para a secretária municipal de Educação de Cascavel, Márcia Baldini, a conquista é um marco histórico graças aos investimentos em educação, à dedicação dos professores, o empenho dos alunos e à contribuição da comunidade escolar. “Nossa prioridade é garantir que todas as crianças fossem alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental e isso prova que fizemos bem nosso dever de casa”, salientou.

Segundo Baldini, a conquista consolida ainda mais o trabalho desenvolvido por toda a equipe que é referência no setor educacional, reflexo do ensino de qualidade que é trabalhado diariamente em todas as salas de aulas da rede municipal. Baldini foi a primeira secretária da nova gestão do prefeito Renato Silva a ser anunciada para continuar o próximo mandato que inicia em janeiro de 2025.

Baldini lembrou ainda, que para receber o selo é necessário cumprir os requisitos das políticas de alfabetização e redução das desigualdades educacionais, com objetivo incentivar práticas de gestão pública da educação alinhadas ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e no Compromisso Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

Ela reforçou que, por meio do Projeto Escola Feliz, o Município também investiu na melhoria da estrutura para oferecer mais qualidade e conforto à comunidade escolar. Nos últimos anos foram mais de 70 unidades de ensino revitalizadas e mais de 20 escolas construídas, num modelo colorido e atrativo para as crianças.

Paraná destaque

O Paraná também foi destaque e está entre os 14 estados brasileiros a receber o medalha de ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024. Além do Estado, 227 municípios paranaenses foram reconhecidos com o selo ouro, 66 com o selo prata e 20 com o selo bronze.