ATÉ ÁS 17H

Vestibular Unioeste: Hoje é último dia para fazer a inscrição

Faltam algumas horas para o fim das inscrições do Vestibular Unioeste 2025. O candidato tem até às 17h para garantir a realização da prova que acontece no dia 15 de dezembro em 9 cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo (cidades com campi Unioeste), Maringá e Curitiba, no Estado do Paraná […]