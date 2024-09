Carlos Gomes: pista sentido bairro-centro é interditada para receber pavimentação

Para dar prosseguimento às obras da Nova Avenida Carlos Gomes uma nova interdição ocorre desde ontem (16) agora na pista sentido bairro-centro, tendo liberado apenas uma pista para o tráfego de veículos. A interdição é em um trecho bastante longo, entre a Avenida Jaime Duarte Leal e a Rua Três Amigos e segundo o secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, é necessário para ser aplicada a pavimentação nova do trecho.

Segundo Rancy, de um lado as duas pistas estão asfaltadas e falta o asfalto da terceira faixa e as máquinas agora estão trabalhando do outro lado e sempre durante o dia terá uma faixa funcionando. “Já na Alexandre de Gusmão até a Praça Maria Luiza já foi liberado o binário que é um reforço para os motoristas que precisam se deslocar no sentido do bairro ao centro”, explicou.

Aniversário

Nesta quarta-feira (18) completa um ano do início da obra da nova Avenida Carlos Gomes que tem ao todo 56 quadras. A previsão inicial é que a obra levaria 15 meses para terminar, prazo que se encerra em dezembro deste ano, mas que deve ser prorrogado já que a obra chegou à casa dos 45%. Em todo o trecho, a base do asfalto está sendo refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa.

O valor inicial do investimento é de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano), mas do início até agora, cinco aditivos foram feitos e que, segundo a Sesop, foram necessários para a adaptação do projeto. A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa e revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul. A nova Avenida Carlos Gomes formará um binário com a Rua Alexandre de Gusmão que fará a ligação com o novo viaduto sobre a BR-277, que também faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) de Cascavel. Outra frente de trabalho está concentrada na Rua Emílio Bautitz, que vai ligar a Alexandre de Gusmão ao novo viaduto.