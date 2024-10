“Capibu”: A capivara de bambu que divide a opinião dos cascavelenses

Cascavel e suas peculiaridades. Antes se falava que “só Cascavel tem dedão”. E é verdade, contudo, agora, só Cascavel tem capivara tomando o lugar das renas do Papai Noel! Natural que, ao se pensar em “Decoração de Natal”, logo vir à cabeça o verde e o vermelho, a luz dos pisca-piscas, árvores e bolas natalinas, e o folclórico Papai Noel som suas renas puxando o famoso trenó. Além disso, no sentido mais real e profundo, o tradicional presépio remete ao nascimento de Jesus, o Menino Deus, essência insubstituível da festa cristã em todo o mundo.

Neste ano, no “Natal dos Pioneiros”, programado pela Prefeitura de Cascavel, a decoração está “um pouco diferente” e dividindo a opinião da população…

A polêmica maior gira em torno de três peças grandes e imponentes, com cerca de 3 metros de altura cada uma, que realmente chamam muito a atenção. Alguns param, analisam e seguem, já outros perguntam: “o que é isso?” ou “o que isso está fazendo aí?”. Que a capivara acabou se tornando um símbolo da cidade, devido à grande quantidade do mamífero roedor que circula na região do Lago Municipal e acabou virando até formato de pastel, não é mais novidade. Porém, a “estátua gigante” feita de bambu para “decorar” o Natal 2024 está na boca do povo.

Gostando ou não, aprovando ou não, o fato é que três destas capivaras de bambu fazem parte da decoração natalina. Instaladas na Avenida Brasil, próximo a Casa do Noel, Praça do Migrante e no Lago Municipal – a capivara está recebendo iluminação de Natal e tem data para ir embora. Isto porque são de propriedade de uma das empresas que venceu a licitação para a decoração natalina, da cidade de Maringá. No total o investimento passa dos R$ 2,3 milhões.

Famosas como a “Capitu”

Elas ainda não têm história como a “Capitu”, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Mas, as capivaras de bambu, as “Capibu”, ganharam as redes sociais e também as ruas de Cascavel, dividindo opiniões. De um lado o time que dizem que são “bonitinhas” e do outro os mais críticos que afirmam que “a cidade não é oca para ter bambu” ou que são “peças nada a ver para o Natal”. Há também os preocupados com o “terrorismo tupiniquim”: “E se colocarem fogo nelas?”. Calma! Elas não são inflamáveis e, além disso, estão sendo vigiadas pelo Patrimônio Público.

No lago municipal, os amigos Jorge e Roberto, reclamaram. “Poderia ser menor e mais bonito, como a aquela estátua da canoagem. Se era para homenagear o bicho, não precisava esperar o Natal”, disse Jorge ao fotógrafo do Hoje Express. Já Roberto foi mais ácido: “Pra mim tinha que usar o dinheiro para decoração específica de Natal, não esse troço”.

Dona Irines, que estava no parquinho do lago com a neta, discordou dos amigos. “É bonita e diferente. Não tem a ver com o Natal mesmo, mas é bonita. Minha neta gostou”, disse, apenas discordando dos valores gastos com a decoração.

Elas são resistentes

A reportagem do Hoje Express questionou o Município acerca da ideia da colocação das “Capibu”. Segundo a Secom (Secretaria Municipal de Comunicação), criaram-se as capivaras especificamente para a decoração deste ano. Isto conforme projeto da Secretaria Municipal de Cultura, de maneira sustentável e inovadora, alinhadas ao tema “Natal dos Pioneiros de Cascavel 2024”. Alugaram-se as peças, que depois da data voltam para a empresa.