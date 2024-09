Brasília “vazia” com Lula e Moraes; em São Paulo, multidão apoia ato de Bolsonaro

Como esperado, o 7 de setembro de 2024 acabou “medindo forças” entre Brasília e São Paulo, ou entre Lula e Bolsonaro. Em Brasília, sem a presença da primeira-dama, ‘Janja’ da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira e a ministra Aniele Franco, mas com a presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lula levou cerca de 25 mil pessoas ao desfile, segundo estimativa do Portal Poder 360. A capacidade máxima nas arquibancadas calculada pela organização do desfile era de 29.725 pessoas, porém, os espaços “vazios” eram facilmente localizados.

E São Paulo, Bolsonaro reuniu o mesmo público da manifestação de fevereiro deste ano, mais “200 mil pessoas” (se não maior, segundo os organizadores). Milhares de pessoas lotaram vários quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e na anistia aos presos e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Em seu discurso, na Paulista, Bolsonaro voltou a cobrar atuação do Senado para o que apontou como abuso de poder do STF (Supremo Tribunal Federal) e asseverou: “Espero que o Senado bote freio em Alexandre de Moraes, esse ditador”.