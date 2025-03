Alerta! Onda de calor nos estados do Centro-Sul persiste até sábado

Paraná - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu m aviso de onda de calor com severidade de perigo (laranja) no último dia 28, que já foi atualizado, passando para severidade de grande perigo (vermelho), abrangendo grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Outro aviso laranja (perigo) de onda de calor foi emitido na quarta-feira (5), incluindo áreas dos três estados da região Sul. Ambos os avisos são válidos até sábado (8). Estas condições estão sendo monitoradas para possíveis atualizações.

De acordo com os critérios da OMM (Organização Meteorológica Mundial), esta é a terceira onda de calor contabilizada pelo Inmet. Uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla.

Temporais

No sudeste do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, são previstos temporais, conforme indicam os avisos amarelo (perigo potencial) do Inmet. Nesse período, há a possibilidade de queda de granizo nessas áreas até às 22h. A previsão é de chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h.

Produtor rural

As chuvas ainda serão uma constante no país neste mês de março, especialmente em grande parte da Região Norte, em áreas do Centro-Oeste e do Sul, de acordo com o prognóstico climático divulgado pelo Inmet que pode ser acessado pelo site portal.inmet.gov.br.

Em linhas gerais, as chuvas são bem-vindas para o produtor rural, que necessita preparar o solo para o plantio e também para o bom desenvolvimento da cultura agrícola que cultiva. No entanto, para a colheita, as precipitações – ainda mais em excesso – podem ser um fator prejudicial.

Grande parte da lavoura do Brasil se concentra nas regiões do Centro-Oeste, Sul e Nordeste, áreas que inspiram atenção e vêm recebendo ora muitas chuvas, ora calor intenso. Num momento em que as safras de arroz, feijão, milho e soja estão em processo de colheita nessas regiões e também em áreas do Nordeste, como a Bahia e o Piauí, esses eventos climáticos demandam atenção.