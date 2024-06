Agências do Trabalhador iniciam a semana com 20,7 mil vagas no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 20.738 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.341 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 974 vagas, abatedor, com 901, e repositor de mercadorias, com 676.

A Região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.102). São 1.616 vagas para alimentador de linha de produção, 553 para abatedor, 175 para magarefe e 150 para carregador (armazém).

A Grande Curitiba aparece em seguida (4.973), com 607 oportunidades para alimentador de linha de produção, 486 para operador de caixa, 345 para repositor de mercadorias e 285 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 136 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de cuidador de idoso (curso técnico em enfermagem ou áreas afins), com 25 vagas, vendedor interno (curso técnico na área ou em administração e gestão comercial), com 17 vagas, montador de equipamentos elétricos (curso técnico em eletrotécnico), com 10 vagas, e assistente de vendas (superior em administração, gestão comercial ou marketing), com 7 vagas.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (2.365 ), Campo Mourão (2.176), Pato Branco (1.476 ) e Foz do Iguaçu (1.476 ). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 560 vagas, motorista de caminhão, com 144, operador de caixa, com 85, e costureiro na confecção em série , com 68 oportunidades.

Em Campo Mourão, os destaques são para alimentador de linha de produção (692), magarefe (243), abatedor (157) e trabalhador volante da agricultura (155).

Na Região de Pato Branco, são ofertadas 464 vagas para alimentador de linha de produção, 97 para magarefe, 69 para abatedor e 57 para trabalhador da avicultura de postura.

Na Região de Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 523 oportunidades, repositor de mercadorias, com 104, operador de caixa, com 89, e ajudante de motorista, com 50.

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.O agendamento deve ser feito AQUI.

Fonte: AEN