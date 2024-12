Acostamento nas rodovias só deve ser usado em emergência

Paraná - Com a chegada das férias escolares e as festividades de final de ano, o aumento do movimento nas rodovias exige atenção redobrada por parte dos motoristas. Um dos pontos críticos de segurança viária é o uso incorreto do acostamento, que pode gerar acidentes graves.



A Arteris, especialista em gestão de rodovias, em parceria com a Melhores Rodovias do Brasil (ABCR), reforça a importância de respeitar as normas de trânsito e adotar comportamentos que garantam a segurança de todos nas estradas.



Transitar pelo acostamento é considerada infração gravíssima, sujeita à multa de até R$ 1.467,35 e sete pontos na carteira de habilitação, de acordo com o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além da penalidade financeira, o uso inadequado pode bloquear a passagem de veículos de emergência, como ambulâncias da concessionária e viaturas da Polícia Rodoviária, ou até causar acidentes.



“O uso indevido do acostamento não é apenas uma infração de trânsito, é uma atitude que coloca vidas em risco. Cada motorista tem a responsabilidade de respeitar as leis, não só para evitar multas, mas para garantir que todos possam viajar com segurança e chegar bem ao seu destino. É fundamental que todos os usuários das rodovias se comportem de maneira consciente, respeitando o espaço destinado às emergências e zelando pela segurança de todos“, comenta Marcelo Sato Mizusaki, superintendente do Núcleo de Operações da Arteris.



Além de alertar sobre o uso adequado do acostamento, a Arteris, responsável por mais de 3,2 mil quilômetros de rodovias no Sudeste e Sul do Brasil, intensifica suas campanhas de conscientização, com foco em práticas seguras no trânsito. Durante o período de festas, a empresa, em parceria com a Polícia Rodoviária, também reforça a importância de comportamentos responsáveis, como evitar o uso de celular ao volante, não consumir álcool se for dirigir e a utilização obrigatória do cinto de segurança.



O uso consciente e seguro da rodovia é um compromisso coletivo que envolve usuários, autoridades e concessionárias. Respeitar as normas de trânsito é um passo fundamental para garantir a segurança de todos nas estradas. A Arteris segue comprometida em promover um trânsito mais seguro e está alinhada com as metas globais da Organização das Nações Unidas (ONU) por um trânsito mais seguro. Entre elas está a redução de 50% de acidentes e mortes nas rodovias nesta década, entre 2020 e 2030.