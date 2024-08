6 mil agentes de viagens conhecem os atrativos turísticos do Paraná

Mais de 6 mil agentes de viagem de diversos pontos do Brasil passaram a conhecer melhor os atrativos do Paraná por meio de 19 eventos realizados neste ano pelo Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Turismo (Setu). A ação faz parte de uma estratégia adotada pelo Governo Estadual de fortalecer a promoção dos destinos paranaenses com os principais mercados emissores de turistas do Brasil e do exterior.

Houve aproximação e estreitamento de relações com agências de viagens para apresentar melhor o Estado como atrativo e destino turístico, principalmente em 2024. A principal finalidade é colocar os atrativos na prateleira de vendas dos principais sites que oferecem pacotes turísticos. Já participaram da capacitação ofertada pelo Viaje Paraná agentes de grande operadoras, como CVC, BWT e Schultz.

Aos agentes de viagem são apresentadas às praias do Estado, às opções de trilhas para contato com a natureza, às Cataratas do Iguaçu, a atrações como Vila Velha e Saltos de Prudentópolis, rios e praias de água doce, além de teatros, museus, cidades históricas, gastronomia diversificada. “Promovemos conexão com o setor do mercado de vendas de pacotes turísticos também nas feiras e eventos em que a Setu e o Viaje Paraná possuem estande”, destaca o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

Para o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o diálogo é fundamental para apresentar o Estado aos profissionais de uma maneira diferenciada, com nova abordagem. “Temos atrativos de natureza, por exemplo, que podem estar nos roteiros dos sites de viagens do país”, afirma Cortes.

APROXIMAÇÃO

A estratégia de aproximação com os profissionais do trade foi adotada neste ano, com a participação da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná em convenções e “famtours”, que são roteiros promovidos para familiarizar as empresas de turismo e apresentar a elas os produtos e serviços paranaenses.

Nos encontros com os agentes de viagens, são ofertadas instruções, imersões, workshops e suporte para que eles percebam o potencial do Paraná e levem esse conhecimento aos seus clientes.

OPERADORAS

Além das capacitações de agentes de viagens sobre o potencial do turismo paranaense, o Viaje Paraná adotou como prática um diálogo mais próximo com as operadoras de viagens. Ao todo, são 13 operadoras que somam cerca de 65 mil agentes que atuam nesse mercado de oferta de pacotes turísticos.

“O objetivo é justamente mostrar que o Paraná não é um estado que apenas preza a sustentabilidade. Somos um estado que tem mercado para o turismo, que tem oferta de produtos e destinos, onde os turistas que compram os pacotes dessas operadoras, podem ter experiências incríveis”, afirma o gerente de mercado do Viaje Paraná, Eduy Azevedo.

Fonte: AEN