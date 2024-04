VW aposta em design, tecnologias e rápido desenvolvimento na China

A Volkswagen está sistematicamente levando adiante sua estratégia “na China, para a China”. O objetivo é um alinhamento ainda mais próximo com as exigências específicas dos clientes no maior mercado automotivo do mundo, disponibilizando a eles uma oferta de produtos convincente em todos os segmentos de produtos. O conceito ID. CODE, que celebra sua apresentação mundial, no Salão de Pequim, é uma comprovação desta orientação sistemática para os desejos dos clientes chineses. A estética do carro conceito é completamente nova e dá uma visão antecipada de um grande SUV elétrico. O ID. CODE é projetado para condução totalmente autônoma de Nível 4. A nova e progressiva submarca ID.UX também desempenha um papel chave para o perfil da Volkswagen no mercado chinês. Com modelos totalmente elétricos e orientados para o estilo de vida, essa submarca foi criada para atrair especialmente os clientes jovens.

“A marca Volkswagen já pode contemplar 40 anos de sucesso na China e estamos dando continuidade a essa história de sucesso na nova era da mobilidade, confirmando assim a confiança de nossos clientes chineses”, declarou Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen. A estratégia aperfeiçoada na China tem três pilares: um abrangente portfólio de produtos acelerando a eletrificação dos modelos da marca, uma linguagem de marca e design desenvolvidas especificamente para o mercado chinês, e o desenvolvimento técnico local com fortes parceiros na China para acelerar o ritmo de inovação. Thomas Schäfer: “O ID. CODE dá uma primeira visão do futuro da VW na China: com um novo design, um novo padrão de tecnologia e uma experiência de marca holística – especificamente orientados para as necessidades e desejos de nossos clientes chineses. Estamos dando início a uma nova era de mobilidade na China, juntamente com nossos parceiros chineses”.

O showcar

Com a apresentação mundial do ID. CODE no Salão de Pequim, a Volkswagen está dando uma primeira antevisão da nova linguagem de design de futuros modelos e, ao mesmo tempo, lançando uma nova era da tecnologia. O carro conceito foi desenvolvido especificamente para clientes na China. Com suas superfícies vigorosas, limpas e fluidas, o carro conceito remete a um Gran Turismo. O exterior também funciona como superfície de projeção para a próxima geração de iluminação e sinalização assistida por inteligência artificial. Isso combina bem com o espaço interior com novo design a bordo do ID. CODE, onde os mundos real e virtual se encontram para criar uma nova experiência de mobilidade. O carro conceito movido a eletricidade pode ser guiado de forma convencional ou através do modo de condução autônoma Nível 4.

Amplo portfólio

A família ID. vai se ampliar para um total de 16 modelos até 2030. Isso inclui cinco veículos elétricos da nova submarca ID.UX, que terão sua estreia no mercado em 2027. A Volkswagen também está introduzindo gradativamente versões elétricas de seus modelos com motores a combustão interna (MCI) e expandindo seu portfólio na China com novos e altamente eficiente híbridos plug-in com autonomia elétrica de mais de 100 quilômetros. Doze novos modelos com motores a combustão interna e seis híbridos vão estrear até 2030. Além disso, a Volkswagen está complementando as comprovadas arquiteturas de veículos MQB e MEB com a inclusão de plataformas locais na China – através, por exemplo, de parceira como a colaboração com a XPENG. Mais ainda, a Volkswagen China Technology Company (VCTC), baseada em Hefei, está desenvolvendo a primeira plataforma elétrica do Grupo VW especialmente para a China. Pelo menos quatro outros modelos para o semento de entrada elétrico serão construídos sobre a China Main Plattform (CMP) a partir de 2026. Múltiplas plataformas permite à Volkswagen oferecer a seus clientes os produtos certos em todos os segmentos relevantes e atender a todas as necessidades.

Elétricos

A Volkswagen está ampliando sua oferta de veículos elétricos para novos grupos de clientes na China com a ID.UX. A ID.UX combina as comprovadas virtudes da VW com um DNA de design orientado ao estilo de vida. Itens específicos da marca incluem um design exterior avançado combinado a um interior centrado no condutor apresentando um novo display e novo conceito operacional (HMI) para jovens clientes. O primeiro modelo ID.UX é o ID.UNYX, com estreia no mercado prevista para 2024.

Maior inovação

A Volkswagen está fortalecendo seu ecossistema de produção, desenvolvimento, compras e produção de baterias na China. Até o final do ano, o número de empregados apenas na instalação de pesquisa e desenvolvimento em Anhui crescerá para três mil especialistas. A marca também está intensificando a localização para alcançar ciclos de desenvolvimento significativamente menores. Parceiras chineses como a XPENG, Horizon Robotics e Thundersoft devem ser integradas ao processo de desenvolvimento em um estágio preliminar. Dois novos veículos de classe intermediária, em colaboração com a XPENG, estão previstos para 2026. Funcionários da joint venture CARIZON com a Horizon Robotics e a joint venture da CARThunder com a Thundersoft estão empenhados no desenvolvimento de sistemas inovadores para condução autônoma, informação e entretenimento e conectividade.