Mercedes-Benz apresenta Concept AMG GT XX

Brasil - A Mercedes-Benz apresenta o Concept AMG GT XX, programa tecnológico pioneiro que oferece uma prévia para um futuro automóvel esportivo de quatro portas da Mercedes-AMG. Com três motores de fluxo axial e uma inovadora bateria de alto desempenho, a marca de Affalterbach oferece um conceito de propulsão revolucionário que reúne uma série de soluções técnicas destinadas a equipar os futuros automóveis desenvolvidos com a plataforma elétrica de alto desempenho da marca: AMG.EA (AMG Electric Architecture).

Na história de quase 60 anos da marca Mercedes-AMG, o sistema de propulsão sempre foi o coração do veículo, sem exceção. A equipe de Affalterbach dá continuidade a essa tradição com o Concept AMG GT XX, que estreia uma tecnologia de tração revolucionária por meio do inovador motor de fluxo axial.

Propulsão

A base tecnológica foi originalmente desenvolvida pela especialista britânica em motores elétricos YASA – uma subsidiária 100% da Mercedes-Benz AG. Para a aplicação no Concept AMG GT XX e, futuramente, nos modelos de produção em série, o conceito foi levado a um novo patamar de desempenho. Isso foi possível graças à colaboração entre a Mercedes-AMG e os especialistas da YASA. Os engenheiros de performance de Affalterbach também desenvolveram o software da estratégia de operação, que utiliza de forma ideal o alto desempenho dos motores neste veículo-laboratório tecnológico. Os motores elétricos inovadores proporcionam alta potência em um pacote extremamente compacto e entram em produção em série na Mercedes-AMG futuramente.

Com um pico de potência superior a 1.000 kW, o Concept AMG GT XX é capaz de atingir velocidades máximas acima de 360 km/h. Em combinação com a nova bateria de alta performance, os três motores de fluxo axial alcançam um novo nível, especialmente em relação à potência contínua. Isso permite que o modelo seja levado ao limite repetidamente, oferecendo um nível de desempenho sustentado antes considerado quase impossível no universo da mobilidade elétrica até hoje.

A bateria permanece dentro de uma faixa ideal de temperatura mesmo em condução intensa, o que possibilita não apenas alto desempenho em pista, mas também carregamento ultrarrápido. O veículo-conceito pode recarregar energia para cerca de 400 quilômetros de autonomia (WLTP) em cerca de cinco minutos. Após a parada para recarga, o veículo pode entregar potência total imediatamente – uma capacidade sem precedentes.

Potência

Os três motores elétricos inovadores garantem um desempenho excepcional no Concept AMG GT XX, com uma potência de pico superior a 1.000 kW (>1.360 hp). Os motores estão integrados em duas Unidades de Propulsão Elétrica de Alta Performance (HP.EDU) – uma no eixo dianteiro e outra no traseiro.