Volkswagen mostra SUV inédito no Rock in Rio

A Volkswagen do Brasil, patrocinadora oficial do Rock in Rio, escolheu o maior festival de música do mundo para apresentar seu mais novo ícone pop. Trata-se de um produto completamente inovador, moderno, conectado e que irá inaugurar um segmento inédito para a Volkswagen no Brasil. O SUVW, confirmado para o mercado brasileiro em 2025, será mais um modelo anunciado da ofensiva de 16 produtos até 2028, e chegará para reforçar ainda mais a Família SUVW, formada pelo Novo T‑Cross (o SUV mais vendido do Brasil), Nivus, Taos e Tiguan. Com sua Família SUVW, aliás, a Volkswagen é líder de vendas no segmento de SUVs, o mais representativo do mercado nacional.

O que diz o CEO?

“O Rock in Rio é o local certo para celebrarmos ícones. Hoje é dia de darmos início à revelação de um novo ícone pop da Volkswagen, que ganhará os palcos, ou melhor, as ruas do Brasil e do mundo em breve. Um carro 100% desenvolvido e produzido no Brasil, que nasce para ser mais um marco histórico nesse verdadeiro caso de amor entre a Volkswagen e os brasileiros”, antecipa Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Portanto, um teaser-tech. O projeto do teaser tem a intenção de exibir os primeiros detalhes do SUV inédito. Além de uma camuflagem especial, o modelo está envolvido por uma redoma de LED glass, tecnologia que combina transparência e luminosidade com efeitos holográficos. Neste primeiro momento, o público conhecerá a assinatura dos faróis, lanternas e a silhueta lateral do SUV. A ideia é revelar o carro, pouco a pouco, até seu lançamento.

Interação com o público

A Volkswagen do Brasil brilhará muito em frente ao Palco Mundo. Na entrada de seu estande, o SUVW inédito da marca será o protagonista do espaço para dar um spoiler de como será o modelo, que estará protegido pelo LED glass. No entanto, os visitantes já poderão espiar alguns detalhes do carro. Ainda no estande, em uma ativação criativa, o público tentará adivinhar, em uma tela touch, um nome para batizar o novo SUVW com até cinco letras. Por fim, e o mais importante e também divertido: só valem sugestões erradas.