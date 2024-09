Vitória argentina na abertura da 2ª Fase do Moto1000GP

O argentino Ramiro Gandola abriu a segunda metade da temporada do Moto1000GP com uma vitória importante na GP1000, a principal categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Mantendo um ritmo forte desde a largada, onde liderou o grid, ele superou seu compatriota, o piloto da Castrol/Softtek, Agustin Donatti, e o brasileiro Theo Manna, que corre pela Camargo Bioleve Racing, completando o pódio da 5ª etapa no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.

“Só tenho a agradecer à minha equipe que me entregou uma moto espetacular para esta etapa”, disse o vencedor. “Estava muito calor na pista, o que gerou alguns problemas no freio. Na última volta, praticamente fiquei sem freio, mas conseguimos manter o ritmo e chegar bem”, explicou. “Agora é descansar e pensar na corrida de domingo, onde vamos buscar ser os mais rápidos”, garantiu o argentino.

Na 2ª posição

Segundo colocado na primeira corrida do fim de semana de rodada dupla da GP1000, Agustin Donatti comemorou seu resultado no sábado. “Sabíamos que podíamos forçar um pouco mais e mantivemos o ritmo acelerado no início da prova. Depois, perdi um pouco de ritmo, mas para mim foi como uma vitória. Conseguimos somar pontos importantes”, destacou.

Representando o Brasil no pódio, Theo Manna compartilhou sua experiência. “Curvelo é uma pista bem técnica. Não tive uma boa largada e precisei recuperar terreno. Tentei deixar algo para o final, mas eles imprimiram um ritmo muito forte”, disse o brasileiro. “Vamos ajustar a moto, analisar a telemetria da corrida e corrigir o necessário para a corrida de domingo”, finalizou.

GP1000 Light

Na categoria GP1000 Light, a vitória ficou com Diego Hilel, da Seubet Prt, seguido por Eduardo Marques, da Motobel Brothers, e Junior Cezar, piloto da Sagrada Moto Racing. Contudo, na GP1000 EVO, Gleidson Babinha, da Motobel Brothers, conquistou o lugar mais alto do pódio, com Ricardo Fox, da Bieffe Racing Team, em segundo, e Daw Pereira, da Cesar Barros Racing, em terceiro. Na GP1000 Master, Pedro Lins, da Centermoto Racing, foi o vencedor. Michel Abboud, piloto da Norte Minas Racing Team, ficou em segundo, e Luíz Ferraz, da Team Brasil, completou o pódio em terceiro.

Por fim, a 6ª etapa do Moto1000GP será disputada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, nos dias 19 e 20 de outubro.