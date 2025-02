Veículo tem partes que precisam de lubrificação além do motor

Brasil - Quando se fala em lubrificação automotiva, a maioria dos motoristas pensa apenas no óleo do motor. No entanto, outros diversos componentes do veículo também exigem atenção especial para garantir um funcionamento adequado e evitar prejuízos. A transmissão, os rolamentos de roda e a direção hidráulica são apenas alguns exemplos de sistemas que necessitam de lubrificação correta para evitar danos e garantir segurança e durabilidade.

Denilson Barbosa, gerente de qualidade da YPF Brasil, destaca que cada componente do veículo exige um lubrificante específico e de alta qualidade. O uso inadequado ou a escolha errada do produto pode comprometer o desempenho do veículo e gerar altos custos de manutenção. “Lubrificantes inadequados podem causar superaquecimento, desgaste prematuro e até falhas graves no sistema”, alerta o especialista.

Caixa de transmissão

A caixa de transmissão, seja manual ou automática, é um dos sistemas mais exigidos do veículo e exige lubrificação adequada para garantir seu bom funcionamento. Denilson Barbosa alerta que a escolha errada do fluido pode comprometer todo o sistema. “A transmissão, por exemplo, geralmente requer lubrificantes específicos”. O uso de produtos fora das especificações pode causar falhas graves e pesar no bolso do condutor”, explica.