Toyota lança o Corolla Cross 2025

A Toyota do Brasil anuncia a chegada do Novo Corolla Cross 2025, marcando um novo padrão de excelência em design, tecnologia e sofisticação na categoria, um “caminho sem volta” para quem busca a robustez de um SUV com a confiabilidade da Toyota.

Com mais de 230 mil unidades produzidas, o Corolla Cross é um grande sucesso no mercado brasileiro e nos mais de 20 países da América Latina e Caribe onde é vendido. Em 2023, além de ter sido o eletrificado mais vendido do Brasil, o modelo também se destacou como o carro mais exportado do país.

O Novo Corolla Cross 2025 passa por sua primeira grande reestilização visual, recebe mais equipamentos e itens de comodidade, sem abrir mão do já consagrado sistema híbrido flex.

O SUV chega ao mercado com grandes atributos para se manter como o automóvel com os proprietários mais satisfeitos do Brasil (96% de satisfação em Vendas e 91% em Pós-Venda), título que reforça o compromisso da Toyota com seus clientes em relação à qualidade, durabilidade e confiabilidade de seus produtos.

A linha 2025 do Novo Corolla Cross chegou às concessionárias da Toyota ontem (23 de abril) em seis versões: XRX Hybrid, XRV Hybrid, GR-Sport, XRX, XRE e XR (direcionado para o mercado de Vendas Diretas).

Design mais moderno

O Novo Corolla Cross 2025 traz a dianteira totalmente renovada, com destaque para a nova grade em estilo colmeia que transmite modernidade e sofisticação. O conjunto óptico ganhou novo design nas versões XRX Hybrid, GR-Sport e XRX, combinando de forma ainda mais integrada farol alto e de baixa intensidade em lente única, com assinatura em LED e indicadores de direção sequencial tridimensional.

As novas rodas de liga leve de 18’’, desde a versão XRE, chegam também com novo design tridimensional para as configurações XRX e XRX Hybrid, remetendo a mais elegância. Já as lanternas traseiras foram redesenhadas e conferem ao SUV uma presença ainda mais marcante.

Interior

O Novo Corolla Cross recebeu refinamentos internos para garantir uma experiência ainda mais sofisticada aos ocupantes. Um dos principais destaques é o novo painel digital de 12,3 polegadas, presente em todas as versões a partir da XRE, com três menus configuráveis para acesso intuitivo as informações essenciais de condução.

Toda a linha 2025 do SUV recebe itens de conveniência como freio de estacionamento eletrônico, carregador de celular por indução nas versões XRE, XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid, além do sistema elétrico de abertura e fechamento do porta-malas para as configurações XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid. Este mecanismo também pode ser acionado com os pés por meio de sensores (kick sensor), proporcionando conveniência adicional ao motorista.

Os novos acabamentos internos ampliam a percepção de uma categoria superior, incluindo novo forro de teto em tecido, novas capas dos assentos e detalhes de combinação de cores e texturas de bancos, portas, console e painel. A iluminação ambiente agora está disponível desde a versão XRE.

O SUV ainda oferece direção eletroassistida progressiva, ar-condicionado digital automático com saída traseira – com sistema Dual Zone e S-Flow para as versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid -, banco do motorista com seis regulagens para altura, distância e inclinação, além de ajustes para inclinação do encosto e do assento nas mesmas três versões acima; banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes de distância e inclinação, entre outros itens que trazem conforto ao motorista e passageiros.

Motorização

O Novo Corolla Cross se mantém como o SUV flex mais econômico do país e o segundo carro flex mais econômico do mercado brasileiro, atrás apenas do Corolla sedã. O modelo ainda se destaca como o único SUV híbrido flex produzido no Brasil, na cidade de Sorocaba (SP).

As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV do Novo Corolla Cross são equipadas com o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol e 98 cv quando abastecido com gasolina, com 14,5 kgf.m de torque (com etanol ou gasolina). Esse motor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgf.m de torque, garantindo respostas rápidas e condução aprimorada.

A versão híbrida flex é equipada com a transmissão Hybrid Transaxle, que opera por meio de planetária com engrenagem, eliminando perdas e atritos. Este tipo de transmissão entrega aceleração linear, simulando marchas de acordo com a demanda do motor sem desperdiçar energia e contribuindo para a eficiência de combustível.

Os híbridos flex da Toyota têm um consumo 30% menor em comparação com as versões não eletrificadas e emitem até 70% menos CO₂ quando abastecidos com etanol.

As versões equipadas com o motor flex 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, que entregam até 175 cv e torque de 20,8 kgfm, receberam a implementação do sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery). A transmissão Direct Shift dessas configurações simula dez marchas, combinando a suavidade de uma transmissão CVT convencional com uma sensação de aceleração direta, graças a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, melhorando a aceleração em primeira marcha. O resultado é uma transmissão altamente eficiente em qualquer faixa de velocidade.

Segundo o INMETRO, o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 14,6 km/l na estrada e 17,7 km/l na cidade quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 10,1 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade.

Foto: Divulgação