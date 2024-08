Taxistas do PR terão acesso a financiamento com juros subsidiados para veículos novos

O governador Ratinho Junior anunciou nesta semana uma nova linha de crédito de cerca de R$ 50 milhões para financiar a renovação da frota de táxis no estado do Paraná. A operação do governo estadual, por meio do Fomento Paraná, vai oferecer juros subsidiados aos taxistas na compra de novos veículos.

A abertura da linha de crédito visa atender a demanda de milhares de taxistas que trabalham no Paraná. Segundo dados do Detran, o estado tem cerca de 10 mil veículos habilitados para atuar como táxi. O objetivo do novo programa é fornecer mais segurança e conforto na prestação do serviço em solo paranaense. Conforme anunciado pelo governo estadual, o “Fomento Taxistas” vai possibilitar o financiamento de até 80% do valor de um veículo novo, com limite de R$ 80 mil, destinado a pessoas físicas titulares de autorização, permissão ou concessão para prestação de serviços de táxi.

De acordo com Agência Estadual de Notícias o financiamento contará com juros subsidiados, a partir de 1,13% ao mês, disponibilizado pelo Banco do Empreendedor. As taxistas mulheres terão uma taxa ainda mais acessível, a partir de 0,99% ao mês, por meio do Banco da Mulher Paranaense. A nova linha de crédito abrange a aquisição de veículos novos, sejam eles de passageiros ou de uso misto, movidos a combustão, híbridos ou elétricos. Além disso, o crédito também pode ser utilizado para a conversão de motores para uso de Gás Natural Veicular (GNV) e adaptações no veículo para o transporte de pessoas com necessidades especiais ou deficiência.

RENOVAÇÃO

As novas condições são fundamentais para que muitos taxistas consigam trocar seus veículos. De acordo com o presidente da Frente Nacional do Táxi, Frenataxi, Erasto Luiz Ribas, a classe vem enfrentando dificuldades desde a pandemia, o que compromete a capacidade financeira dos taxistas para realizar investimentos. “Essa renovação vinha acontecendo lentamente e uma linha como essa dá mais celeridade a este movimento”, afirmou.

Com novos carros, o serviço fica mais competitivo, seguro e até mais barato. “Não é uma preocupação apenas com o taxista, que ele tenha um carro novo, mas é a possibilidade de dar mais conforto à população, um atendimento de mais qualidade, com mais segurança, com menor manutenção”, explicou Ribas.

Ao dar um subsídio ainda maior para as taxistas mulheres, a linha também apoia profissionais que muitas vezes têm condições de trabalho mais complicadas. “Por uma questão cultural, as mulheres acabam tendo desafios maiores. São mães, muitas vezes têm uma dupla jornada. Estes juros mais baixos é um incentivo a mais para que a gente continue no nosso trabalho”, afirmou Alice Brandão, presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de Foz do Iguaçu, onde cerca de 40% dos taxistas são mulheres.