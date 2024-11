Renault alcança marca de 4 milhões de veículos produzidos no Paraná

A Renault atinge a marca de 4 milhões de veículos produzidos no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, ao longo de 26 anos de produção no país. O quarto milionésimo veículo a sair da linha de produção é o Renault Kardian, principal lançamento da marca neste ano e que se destaca pelo design externo, interior sofisticado, motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm e câmbio automático de dupla embreagem úmida, além de trazer seis airbags de série em todas as versões e 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). O Kardian é o primeiro veículo do Renault International Game Plan 2027, o plano estratégico da marca para os mercados internacionais.

“É motivo de grande satisfação atingir a marca de 4 milhões de veículos produzidos no país. A Renault oferece uma gama completa de veículos aos clientes, produzidos por meio de um moderno e completo processo de fabricação, que começa desde a estamparia com a chegada das bobinas de aço, até a linha final de montagem. Parabéns a todo o time Renault por esta conquista”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Fazem parte do Complexo Ayrton Senna (CAS) a Curitiba Veículos de Passeio (CVP) e a Curitiba Veículos Utilitários (CVU), que produzem veículos para o mercado interno e também exportação. Desde 1998, mais de 1 milhão de veículos já foram exportados tendo como principal destino os países da América Latina.

As fábricas de veículos da Renault do Brasil aplicam as mais avançadas tecnologias no processo industrial, como inteligência artificial, máquinas e postos de trabalho conectados, gêmeo digital, impressão 3D e AGVs, os veículos guiados automaticamente, dentre outras soluções que constituem o Metaverso Industrial.

“Mais do que fabricar carros, fabricamos os sonhos dos nossos clientes e por isso, aperfeiçoamos continuamente os nossos processos industriais. Desde 2020, seguimos como a única fabricante de automóveis da América Latina a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial, como referência na aplicação da indústria 4.0. Isso é motivo de grande orgulho”, destaca Carlos Carrinho, diretor de Fabricação Veículos da Renault do Brasil.